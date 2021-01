Reportages découverte du 30 janvier 2021 - Jeunes artisans à la conquête du monde

Un reportage d'Elodie TinelImages : Mathieu Huou, Pénélope Champaut et Martin MiskiMontage : Alexandre Amaral et Thomas LhosteProduction : Cover Films

Chaque année, en France, 200 000 jeunes se lancent dans l’aventure de l’apprentissage. Parmi eux, un millier font le choix de l’excellence de l'artisanat d’art. Ils sont de simples apprentis, mais ils choisissent des maisons parmi les plus réputées du monde pour maîtriser leur art. Bottier chez un grand chausseur, souffleur de verre à Murano près de Venise, horloger dans la plus prestigieuse maison suisse ou marmiton dans un restaurant trois étoiles de Monaco, pendant six mois nous avons suivi quatre jeunes… Ils vont découvrir l’exigence et la rigueur de l’excellence, avec plus ou moins de réussite.