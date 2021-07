Reportages découverte du 4 juillet 2021 - Les héros de l'ombre

Un reportage de Lizzie TreuImages : Lizzie Treu, Tatiana Daligault, Marc Thomas et Solène OeinoMontage : Victoria LoganProduction : Tony Comiti ProductionsTous le disent… La nuit, les maux de la société décuplent. Tout est exacerbé. Et c’est la raison pour laquelle de nombreux policiers choisissent et aiment cet univers nocturne si particulier. Des nuits faites de violences, de misère et de trafic en tout genre. A Paris, mais aussi à Créteil et à Lens, pendant neuf mois, les «nuiteux» comme on les appelle, ont accepté de partager leur quotidien peu ordinaire.