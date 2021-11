Reportages découverte du 7 novembre 2021 - Ils font vivre les légendes

Un reportage de Julie ThierryImages : François Chambe, Lucas Robin et Marine Dejean de la BâtieMontage : Virginie Bernard et Alexa Gordon-GentilDurite ProductionsIl y a des noms qui ont marqué des générations entières. Qu’il s’agisse d’un lieu, d’un objet ou encore d’un véhicule, certains sont devenus des légendes. Pour éviter que le temps ne les fasse tomber dans l’oubli, des hommes et des femmes veillent à ce qu’ils conservent leur gloire d’antan ou à leur redonner vie. Nous les avons rencontrés. Leur but : que le mythe ne s’éteigne jamais.