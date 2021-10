Reportages découverte du 9 octobre 2021 - Les fantômes du Moulin Rouge

Un reportage de Emilie RefaitImages : François Chambe, Vincent Ferreira et Albert LecoanetMontage : Jean-Louis CaronProduction : Les productions du moment et Eric LemassonNé en 1889, le Moulin Rouge est aujourd’hui le plus célèbre cabaret du monde. Mais en mars 2020, avec la crise sanitaire, comme tous les lieux de spectacles Français, il a dû fermer au public. Pendant plus d’un an, il n’était plus qu’un vaisseau fantôme. Recettes en berne, troupe éparpillée aux quatre coins du monde, réouverture sans cesse repoussée, le célèbre cabaret s’est battu pour sa survie. Pendant toute cette période cruciale et incertaine, une équipe de Reportages découverte a suivi les salariés et les artistes confinés, jusqu’à de la réouverture tant attendue, il y a quelques jours à peine.