VIDÉO - "Ça paraît complètement fou" : quatre phobiques racontent leur lutte contre la peur

Catherine a peur du vide, Magali est claustrophobe, la petite Lila redoute les chiens, et Kevin ne peut plus conduire plus de 50 mètres sans crise d'angoisse. Contre ces phobies qui empoisonnent leurs vies, ils ont chacun décidé de réagir et d'affronter leurs pires cauchemars. Laetitia Pongilmage et Dominique Lecomte ont rencontré et accompagné ces quatre "phobiques" dans leur combat, émouvant et finalement victorieux, comme le montre la vidéo de l'émission de TF1 "Reportages découverte" en tête de cet article.