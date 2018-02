Grands Reportages du 10 février 2018 - Au fil du Rhin

Sur près de 1 300 kilomètres, le Rhin traverse quatre pays. De sa source en Suisse, il rejoint la France en Alsace, poursuit sa course en Allemagne et rejoint les Pays-Bas, avant de se jeter dans la Mer du Nord. Le Rhin, c’est un poumon économique en Europe, une autoroute fluviale où 300 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année. Le Rhin, ce sont aussi des paysages bucoliques, jonchés de châteaux et forteresses, comme la Vallée du Rhin romantique en Allemagne, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. Tout au long de son parcours, des femmes et des hommes passionnés vivent au rythme de ce fleuve. Nous avons suivi cinq aventures !