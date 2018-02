Grands Reportages du 11 février 2018 - Jour de foire

Une foire, c'est un peu une scène, un lieu où se côtoient démonstrateurs à la verve assurée, concouristes, clients impatients : bref, un lieu de rencontre, mais aussi de travail. Ceux que l'on nomme les camelots doivent tout faire pour vendre un maximum de marchandises en quelques jours, ceux qui participent aux concours espèrent voir récompensés des mois d'entraînement ou de travail. Il y a chez tous les participants les mêmes ingrédients : du stress et de l'excitation. Pourtant, aucune foire ne ressemble à une autre. Pour mieux comprendre ce monde si particulier, les équipes de Grands Reportages ont passé un an aux côtés de camelots qui parcourent le pays de foire en foire, mais aussi ces vendeurs qui sont prêts à tenter l'aventure à l'autre bout de la planète. Certains sont aguerris et connaissent bien l'exercice. Pour d'autres, au contraire, cela sera une première avec ses doutes mais aussi ses bonnes surprises.