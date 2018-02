Grands Reportages du 17 février 2018 - Mon métier de rêve

Un reportage de Laura Chemouny et Lyane SylvestreImages : Guillaume Borrely, Gérald Breistroff, Cédric Corre, Nicolas Dom, Mathias Denizo, Romain Manon, Neal McEnnis et Jérôme Weisselberg Montage : Nicolas ReyTF1 ProductionRares sont ceux qui ont la chance d’exercer le métier de leur rêve. Le métier qui les faisait déjà vibrer enfants, qu’ils ont réussi à décrocher adultes et qu’ils n’échangeraient aujourd’hui pour rien au monde... Un métier qui suscite l’envie et l’intérêt de tous ceux à qui ils en parlent. Pendant quatre mois, une équipe de Grands Reportages a suivi des Français pour qui profession rime avec passion.