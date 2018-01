Grands Reportages du 20 janvier 2018 - Pour l'amour de la terre

Pour l’amour de la terreReportage : Karima HamzaouiImages : Igor SachsMontage : Sabrina PedeboscqProduction : Editel Depuis plusieurs années, les agriculteurs font face à une crise sans précédent. Chaque jour, des exploitations ferment en France. Pourtant, certains continuent à se battre "pour l’amour de la terre" et trouvent des solutions toujours plus originales. Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands Reportages a suivi trois éleveurs : Louis, qui se bat pour garder ses vaches ; Charlotte, qui a décidé de remettre au goût du jour la ferme de ses parents, et la famille Vanhaecke qui, pour s’en sortir, décide de maîtriser toute la chaîne de production. Trois parcours, trois ambitions, mais un combat commun : sauver leur exploitation.