Grands Reportages du 24 décembre 2017 - A la poursuite des diamants noirs

Un reportage de Lolita RivéImages : Vincent Françoise, Romain Manon, Maxime Souville et Jérôme WeisselbergMontage : Vincent Tardif Agence de presse : TF1 Production Ils sont synonymes de fêtes, de Noël et d'exception : la truffe et le caviar sont de petits joyaux de la gastronomie. Ces "diamants noirs" sont aussi précieux qu'énigmatiques. Et s'ils ravissent nos palais, c'est grâce à une poignée de femmes et d'hommes qui leur consacrent leur vie. Mais comme tous les produits rares, la truffe et le caviar attisent les convoitises et les dérives sont de plus en plus fréquentes. Comment le caviar et la truffe arrivent-ils dans nos assiettes ? Qui sont ces passionnés qui en ont fait leur métier ?Comment luttent-ils contre les concurrences asiatiques ou des pays de l'Est et surtout, contre les arnaques ? Pendant plusieurs mois, Une équipe de Grands Reportages a suivi des amoureux de la truffe et du caviar et enquêté sur ces produits d'exception.