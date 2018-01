Coiffeurs, cuistots, éleveurs… tous champions ! Un reportage de Julie ThierryImages : François Chambe et Lucas RobinMontage : Virginie Bernard(Durite Productions) Monter sur la plus haute marche du podium, soulever une coupe à bout de bras, arborer fièrement sa médaille d'or… Enfant, beaucoup rêvaient de devenir champions, certains n'ont jamais abandonné cet objectif : celui de devenir le meilleur dans sa catégorie. Et pas besoin d'être un sportif de haut niveau pour atteindre les sommets. Des championnats, il en existe autant que de métiers ou de passions. Chaque année, des hommes et des femmes tentent de relever ce pari un peu fou. Entre l'amour de l'effort, le goût pour la compétition, ils ne comptent pas leurs heures et n'économisent pas leur sueur pour accéder au titre suprême.