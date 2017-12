Grands Reportages du 31 décembre 2017 - Crazy girls

Crazy girlsUn film de François Bordes et Franck GuerinImages : François Bordes et Franck Guerin Montage : François BordesLes productions du moment Elles sont quinze, jeunes et belles. La scène est leur vie, la danse aussi. La tournée qui commence les emmène loin de la France pendant des mois : quatre villes en Australie, puis Singapour et enfin, Macao. Une équipe de Grands Reportages a suivi la troupe du Crazy Horse au bout du monde. Plusieurs mois dans l'intimité des danseuses. Une immersion exceptionnelle dans laquelle on découvre ces jeunes filles qui se cachent derrière ces personnages de danseuses qui illuminent les yeux de milliers de spectateurs, chaque année.