L’invité politique d'Audrey Crespo-Mara du mercredi 10 janvier 2018 : Edwy Plenel

Edwy Plenel était l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara ce mercredi 10 janvier 2018. Retrouvez l'intégralité de l'interview du fondateur de Mediapart sur LCI.fr.





Parmi les thèmes abordés : l’arrestation d’Alexandre Djouhri dans le cadre de l'enquête sur un possible financement libyen de la campagne électorale de l'ex-président français Nicolas Sarkozy en 2007, l’ouverture d’une enquête sur Saint-Etienne-du-Rouvray et le possible maquillage des ratés des services de renseignement, l’affaire Jérôme Cahuzac, la transparence de la vie publique et Charlie Hebdo.