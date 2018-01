L'invitée politique d'Audrey Crespo-Mara du 26 janvier : Muriel Pénicaud

La méthode du "Name and shame". Pour arriver à ses fins, va-t-elle pratiquer le "name and shame", cette méthode qui consiste à pointer et publier le nom des entreprises qui n’appliquent pas la loi ? "Je suis quelqu’un de très pragmatique", répond la ministre. "On va se concentrer sur ce qui marche, voir ce qui est fait. Je vais en discuter avec les représentants des entreprises, les salariés, et dans deux trois semaines, on aura deux trois choses fortes."





Sur le délai de mise en application. "Je donne aux entreprises moins de 35 ans (la loi Roudy date de 1983, ndlr), mais maintenant il faut qu’on crée le mécanisme qui fait que ça ne soit plus possible. Rattraper les 9% d’écart de salaire, ça doit être d’ici la fin du quinquennat. Le seul moyen de faire ce rattrapage salarial est de le rattraper sur plusieurs années. Il faut des négociations pluriannuelles, et un plan volontariste dans chaque entreprise."





Sur le congé paternité obligatoire voulu par Valérie Pécresse. "Aujourd’hui, tant sur le plan du harcèlement que de l’égalité hommes femmes, on est dans une évolution de société. La loi doit encourager mais ne peut pas créer. Je ne crois pas qu’on change les mœurs par la loi. Mais je pense que la loi peut amplifier, accélérer, permettre. Mais il faut faire plus confiance aux gens. "