DAVOS

Le suspense était insoutenable : Emmanuel Macron s'exprimerait-il en anglais ? En français ? Si oui, dans quel ordre et dans quelles proportions ? Le service de presse présidentiel a mis fin à l'attente en informant les journalistes chargés de suivre l'Elysée que le chef de l'Etat s'exprimerait en anglais pour son introduction et la première partie de son discours, et en français pour le reste.