BOURSE





Wall Street a finalement terminé en nette hausse ce soir, à l'issue d'une journée particulièrement chaotique, repartant ainsi de l'avant au lendemain de la pire séance en plus de six ans pour le Dow Jones. Selon des résultats provisoires à la clôture, l'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, s'est octroyé 2,34% à 24.915,45 points.