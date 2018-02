LA TUILE





Mauvaise nouvelle pour le XV de France : les jeunes Jalibert et Dupont sont forfaits pour l'Ecosse ; le premier souffre d'une rupture partiel du ligament postérieur du genou gauche quant au demi de mêlée du Stade toulousain, c'est plus sérieux puisqu'il souffre d'une rupture des ligaments croisés et voit sa saison terminée.