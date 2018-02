Replay - L'invité politique d'Audrey Crespo-Mara du lundi 5 février 2018 : Alexis Corbière

Alexis Corbière, député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, était ce lundi matin l’invité d’Audrey Crespo-Mara sur LCI. Alors que le proche de Jean-Luc Mélenchon sera présent ce lundi devant le Carrefour de Montreuil pour protester contre la suppression de 2400 emplois, il a dit ne pas accepter que "ce soient les salariés qui payent les erreurs stratégiques du groupe". Interrogé également sur le plan de départ volontaire dans la fonction publique, il a déclaré : "Je suis pour l’indépendance de la fonction publique et non pas remplacer des fonctionnaires par des contrats privés" Enfin, il a estimé que le groupe La France insoumise à l’Assemblée proposait de nombreux textes, mais sans succès à cause de la "bande de sectaires et d’illuminés" qu’ils avaient face à eux, référence aux membres du groupe LREM.