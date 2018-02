Replay LE LIVE POLITIQUE du dimanche 4 février 2018

Il n’y a pas que la télé dans la vie ! Oubliez la presse, éteignez vos radios ! La politique ça se passe désormais sur le digital.



Retrouvez Christophe JAKUBYSZYN dans LE LIVE POLITIQUE du dimanche 4 février 2018



La victoire de Trump, le Brexit... Presque tout s'est joué sur les réseaux sociaux.



Les candidats à la présidentielle française l'ont bien compris. Facebook, chaînes YouTube, hashtag Twitter, info, fake et factchecking... comment comprendre et décrypter ces nouveaux moyens de convaincre et d'influencer les électeurs ?



La stratégie en ligne de l'invité sera décryptée et analysée et il répondra en direct et #sansfiltre aux questions des internautes en Facebook Live.