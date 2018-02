Reportages découverte du 10 février 2018 - Collectionneurs, à la recherche de la perle rare

C'est bien connu : un collectionneur n'est jamais satisfait de sa collection. Il lui manque toujours la perle rare. Alors, il remue ciel et terre pour la dénicher. Et parfois, la quête s'apparente à une chasse au trésor. Il faut tisser sa toile, identifier des indices et enquêter sans cesse. Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands Reportages a suivi des collectionneurs particulièrement passionnés. Des voitures anciennes aux papillons en passant par le whisky ou les montres : quand la collection devient une obsession !