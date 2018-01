Reportages découverte du 13 janvier 2018 - Croisière : cap au Nord

Croisière, Cap au NordUn reportage de Marine HaÿImage : Vincent FerreiraMontage : Jacques TerrienAgence de presse Le tourisme polaire fait de plus en plus d'adeptes : en 2017, plus de 100 000 personnes devraient visiter les régions arctiques. Une partie d'entre eux visitera le Groënland, un territoire qui fait trois fois la France. Et pour cela, l'unique moyen, c'est la croisière. C'est ainsi que 223 passagers auront le privilège de découvrir ces paysages de glace lors d'un parcours inédit, qui étaient l'apanage des scientifiques et des explorateurs, il y a encore peu. Pour le commandant et le chef d'expédition, c'est aussi un défi : passer entre les icebergs, fendre parfois la glace pour offrir à leurs clients le voyage le plus sensationnel. Pour la première fois, ils ont prévu de s'aventurer dans le territoire le plus septentrional de la planète, entre le Canada et le Groënland. Leur passage dépend non seulement de leur dextérité, mais aussi des conditions climatiques.