Reportages découverte du 17 février 2018 - 4 saisons au Mont Saint-Michel

4 saisons au Mont Saint-MichelUn reportage d’Isabelle CottenceauImages : Marjory Déjardin, Sebastian Dewsbery, Vincent Ferreira et Laurent SardiMontage : Nathalie Khawam et Fabrice Tabourier (Tempora.Prod) Le Mont Saint-Michel, un nom qui parle à tout le monde et un monument qui cumule les superlatifs : deux millions et demi de touristes le visitent chaque année, il est classé avec sa baie au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et il accueille aussi les plus grandes marées d’Europe. Tout le monde l’a vu, en vrai ou en photo, tout le monde croit le connaître… Pourtant, beaucoup ignorent qu’à l’abri de ses murailles, en s’écartant des commerces de la grande rue du village, des endroits surprenants sont à découvrir. Ce sont ces secrets qu’ont fait partager ses habitants aux équipes de Reportages découverte. Au fil des saisons, de l’agitation estivale au calme hivernal, sans oublier les fameuses grandes marées de mars, nos caméras ont eu accès aux endroits les plus secrets du Mont. Comment vivent les quelques habitants dans ce site sublime, mais aussi isolé du reste du monde où les choses les plus simples, comme faire les courses, peuvent vite devenir compliquées ? Et l’été, avec la foule, c’est un parcours du combattant pour se rendre sur son lieu de travail.