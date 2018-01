Reportages découverte du 27 janvier 2018 - Les rois et les reines de la vente à domicile

Les rois et les reines de la vente à domicileUn reportage d'Emilie HelmbacherImages : Candice Baudin, Adrien Pinon et Carole FilippiMontage : Emmanuel Lejeune, Nicolas Bellot et Julien Benmussa(TF1 Production) Qui ne connaît pas les fameuses "réunions Tupperware" ? La vente à domicile a commencé dans les années 50 aux Etats-Unis. Les ménagères se réunissaient pour parler cuisine. Mais au fil du temps, la vente à domicile a envahi le monde. Aujourd'hui, rien qu'en France, 700 000 vendeurs font l'article de leurs produits dans le salon de leurs clients. Parmi eux, Christophe, Léa, Carmen et Stéphanie. Certains sont des rois et reines de la vente, d'autres se lancent dans l'aventure et font leurs premiers pas.