Reportages découverte du 4 février 2018 - Sur la route de la soie et du cachemire

A l’Isle-sur-la-Sorgue, Jean-Louis dirige l’une des manufactures de laine les plus anciennes de France. La maison Brun de Vian Tiran travaille des laines d’exception depuis 1808 : cachemire, alpaga, yangir. Cette année, le chef d’entreprise a une ambition claire : découvrir une nouvelle laine. "La finesse de la fibre, pour nous, c’est le Graal. La main peut sentir une différence d’un ou deux microns, c’est-à-dire millième de millimètres. Mais ce millième, il est perceptible dans les qualités de chaleur, de confort, de douceur" explique Jean-Louis. Justement, il a entendu parler d’une laine incroyable, plus fine que le cachemire mais aussi plus résistante. Cette laine se trouverait sur les bébés chameaux de Mongolie. Qu’à cela ne tienne, Jean-Louis va faire sa valise, direction les steppes mongoles. Mais cette région très reculée va lui réserver bien des surprises.





Marie, elle, est une styliste parisienne très particulière. Elle parcourt l’Asie à la recherche d’étoffes oubliées et les intègre dans ses créations. Son prochain projet : une robe de scène pour la chanteuse "Camille" Marie veut la réaliser en ramie, un tissu traditionnel coréen : "On va chercher les savoir-faire là où ils existent et là où les artisans excellent, la ramie de Hansan, je ne sais pas la fabriquer à Paris, donc c’est en Corée qu’il faut aller la chercher." Son prochain voyage va donc l’entraîner au fin fond de la Corée du Sud, à la rencontre des dernières tisserandes qui la fabriquent.