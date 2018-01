VIDÉO - Christian Jacob sur LCI : "Le programme de Sarkozy de 15.000 places de prison supplémentaires a été stoppé par Hollande et Macron"

Alors que la ministre de la Justice Nicole Belloubet tente de gérer la colère des gardiens de prison, le président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale, Christian Jacob revient, ce mercredi 24 janvier 2018 sur LCI, sur les actions menées quand son parti était au pouvoir : "Pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, 9000 places ont été construites. Un programme prévoyant 15.000 places supplémentaires a été stoppé net à l'arrivée de François Hollande, Emmanuel Macron et notamment madame Taubira. Effectivement, monsieur Macron l'avait ré-annoncé dans sa campagne présidentielle et aujourd'hui on ne sait pas où elles sont passées. En tout cas rien n'est budgeté".