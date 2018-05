Italie : une jeune joueuse de rugby de 18 ans décède après une blessure en plein match

Lorsque l’on entre sur un terrain de rugby, on s’attend d’avance à subir des chocs. Mais, heureusement, jamais au point de devoir y laisser sa vie. C’est pourtant, et malheureusement, ce qui est arrivé à Rebecca Braglia, une jeune joueuse de 18 ans de l'Amatori Parma Rugby, qui a chuté tête la première après un placage, dimanche, lord d’un match à Ravenne, dans le centre de l'Italie, et ne s’est plus jamais relevée.