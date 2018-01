K.-O. de Samuel Ezeala : "Le protocole commotion est insuffisant"

En Top 14, les chiffres parlent d'eux-mêmes : de 466 "événements médicaux" observés en 2012-2013, on est passé à 867 en 2016-2017 (+86%). Les commotions cérébrales confirmées, principal sujet de préoccupation des autorités du rugby, ont elles aussi doublé (+92%) : 53 en 2012-2013, 102 la saison passée. À la question de cette recrudescence des commotions cérébrales dans le milieu du rugby, le neurologue Jean-François Chermann répond qu'il "y en a beaucoup plus, parce que le rugby est plus véloce qu'avant. Les collisions entre les joueurs sont certes plus fréquentes mais, surtout, les commotions cérébrales sont mieux déclarées. Par le passé, les joueurs, entre autres, les cachaient afin de rejouer plus tôt".





D'ailleurs, pour lui, les consciences ont évolué dans le bon sens. "Le carton bleu que sortent les arbitres pour exclurer temporairement le joueur en cas de suspicion de commotion chez les amateurs est un vrai progrès", somme-t-il, en expliquant qu'il fallait aller plus loin : "Il faudrait le généraliser au milieu professionnel car le protocole HIA (protocole de prise en charge des commotions, ndlr) est largement insuffisant et utilisé la plupart du temps à mauvais escient. Dans certains cas, il est lancé alors qu'il ne devrait pas l'être. Il faudrait sortir directement le joueur en cas de suspicion, c'est clair". Tout cela dans le but de refaire du rugby, ce qu'il est vraiment, un sport d'usure. Et non pas un sport associé à la violence.