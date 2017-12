Longévité, palmarès, proximité avec Laporte : qui est Jacques Brunel, le nouveau sélectionneur du XV de France

Jacques Brunel est le technicien le plus expérimenté du Top 14, avec 29 années au compteur. Après une carrière de joueur au poste d'arrière entre 1967 et 1988, il est passé par Auch (1988-1995), Colomiers (1995-1999), Pau (1999-2001), le XV de France une première fois en tant qu'adjoint (2001-2007), Perpignan (2007-2011), le XV d'Italie comme sélectionneur (2011-2016) et Bordeaux-Bègles (depuis 2016).