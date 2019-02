Drones, tracteurs pilotés... rencontre avec ces agriculteurs à la pointe de la technologie

Les fermes à la pointe de la technologie ? Pour Yoann Vetu, c'est possible. Cet agriculteur basé en Loire-Atlantique a investi pour gagner en productivité et réduire les frais. En effet, sa ferme est équipée de drones et d'un tracteur automatique. Son véhicule est piloté par satellite. Alors, au lieu d'avoir ses mains sur le volant, Yoann tapote sur son smartphone. "Ca me permet de faire du travail de bureau tout en étant dans les champs", explique-t-il aux caméras du JT de TF1.





Pour s'assurer du bon état de ses champs, Yoann utilise un drone. Le survol de son exploitation coûte 10 euros mais les économies engendrées grâce à l'engrais économisé, elles, sont bien plus importantes. Et ses technologies, l'agriculteur y a aussi recours pour ses bêtes. Pour s'assurer que ses vaches laitières sont en bonne santé, Yoann leur attache un collier. "Si elle ne rumine pas, nous sommes alertés par smartphone", explique-t-il. Et s'il aurait auparavant eu recours à des antibiotiques, il économise aujourd'hui près de 3000 euros de frais de vétérinaire chaque année.