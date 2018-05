Utiles, géants, plus vrais que nature ou ludiques : VivaTech 2018, le nouveau paradis des robots

Les robots sont aussi de plus en plus réalistes comme celui créé par Inmoov. Il s'agit d'un humanoïde à la mobilité plus vraie que nature. Et sa principale spécificité n'est pas dans ses yeux qui peuvent vous suivre, ses gestes fluides, mais dans le fait qu'il peut être imprimé en 3D chez vous. Vous avez dit flippant ? Presque tant on est plongé en pleine science-fiction. Ce petit prodige est le fruit d'un concepteur français, Gaël Langevin, sculpteur et designer de son état. Il a voulu créer un robot à l'allure humaine et aux dimensions d'un être humain, qui s'assemble aisément par vis ou clips. Et à petit prix : son budget maximal – impression 3D comprise- atteint les 700 euros. Et il fonctionne grâce à une plateforme de développement open source accessible à tous et un simple clavier voire une manette de jeu.