Comment le PMU compte toucher les clients demain ?

Avec sa vision du retail du futur, le PMU cherche aussi à attirer de nouveaux clients. C’est, in fine, le but de toute entreprise. Sur ce point, Guillaume Dolbeau est transparent et ne se fait pas d’illusion, "c’est le PMU qui doit aller à la conquête de ses futurs clients". Comment ? "Il faut imaginer comment toucher celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas rentrer dans un bar PMU". On en revient donc aux éléments expliqués auparavant : il faut des lieux conviviaux, chaleureux, simples d’accès et où personne ne peut s’y perdre. Et on peut même se projeter dans un lieu inhabituel pour jouer comme un VTC, un centre commercial, un hôtel… Du moment qu’il est connecté, tout est possible. Ou sera possible.