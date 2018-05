De Bruxelles au salon VivaTech en passant par l'Elysée, retour sur la tournée européenne de Mark Zuckerberg

Après ce sale moment de près d'une heure trente, Mark Zuckerberg était invité mercredi à déjeuner avec Emmanuel Macron et une cinquantaine de grands patrons à l'occasion du sommet "Tech for good" à l'Elysée. Le CEO de Facebook s'est ensuite entretenu en tête-à-tête avec le président en fin d'après-midi. Il en a notamment profité pour mettre en avant les investissements de son entreprise en France et en Europe défendra aussi ses positions, notamment sur la taxation des entreprises du numérique.