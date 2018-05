VIDÉO - Du "Fait Maison" en livraison : Frichti, un appétit dévorant

La trajectoire est impressionnante: depuis sa création, Frichti est passé de ses deux fondateurs à une entreprise de plus de 300 personnes. Impressionnant, mais logique : ici, la startup fait tout, maîtrise la chaîne de bout en bout, de la création de chaque recette dans sa cuisine-labo au cœur de Paris, jusqu'à la fabrication dans ses cuisines de banlieue parisienne, et la livraison opérée en tournée, quartier par quartier, par ses propres livreurs. De quoi expliquer la taille de l'entreprise, qui à ce jour a levé plus de 40 millions d'euros pour financer son développement en flèche.