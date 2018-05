Google et Tara Expéditions s'associent pour vous emmener dans les fonds marins

Un poisson sur votre droite, du corail sur votre gauche et au-dessus de votre tête, la célèbre goélette Antartica des Tara Expéditions. L’océan s’offre à vous tout autour et vous pouvez l’admirer comme jamais. Ou presque car vous n’avez en fait été propulsé au fond des mers que virtuellement grâce à un casque de réalité virtuelle. Google s'est associé à la célèbre fondation pour vous emmener explorer les fonds marins et comprendre pourquoi protéger la faune et la flore marines devient si important.