Lit pour le bureau, fenêtre virtuelle, enceinte en béton : de l'inattendu à ne pas manquer sur VivaTech

Jouer avec un orchestre national, ça vous dit ? Et bien n’hésitez plus ! Pour cela, vous n’avez qu’à télécharger l’application NomadPlay créée pour smartphone et tablette. Vous allez pouvoir vous substituer virtuellement à n’importe quel instrument et jouer à sa place avec le reste de l’orchestre, avec les plus grands musiciens classiques ou du jazz ou. La partition défile sous vos yeux de manière synchronisée et le tout est restitué dans une qualité audio professionnelle, avec un son spatialisé. Lauréat du Grand Prix de l’Innovation Digitale pour son projet, l’entreprise NoMadMusic, label ayant l’ambition de favoriser l’accès à la musique, destine son application à tous types de musicien, professionnel ou non. Car vous pouvez librement adapter le tempo à votre niveau, improviser. L’application est encore en version beta et vous pouvez vous inscrire sur leur site pour la tester en avant-première. Quelque 120 œuvres devraient être disponibles au lancement et l’appli fonctionnera sous la forme d’un abonnement.