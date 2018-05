Mapo Solaire, le capteur solaire pour vous aider à faire attention à votre peau

Pour cela, son comparse Jean-Roch Meunier et lui ont mis au point avec l’hôpital Henri Mondor de Créteil un petit capteur coloré d’UVA et UVB capable de surveiller votre exposition au soleil. Baptisé Mapo Solaire, ce petit appareil, qui peut se clipser à un sac, un t-shirt ou un short, va pouvoir vous informer à tout moment de votre taux d’exposition, s’il est temps de remettre de la crème ou de s’éloigner. Doté d’une batterie rechargeable en USB, il se connecte en Bluetooth à une application baptisée La Clinique Digitale sur laquelle vous aurez renseigné votre phototype (peau blanche, brune, tache de rousseur etc) à l’aide d’un questionnaire. Vous pouvez y ajouter la marque de votre crème solaire et son indice pour plus de précision ou savoir quand en remettre. Les outils de mesure vous alerteront alors au fil de la journée via les deux LED : quand vous avez atteint 60% de votre dose quotidienne de soleil recommandée et quand votre crème solaire n’est bientôt plus efficace.