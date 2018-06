Nouvelle expérience des courses hippiques en 360 Live

Les clefs du succès pour rendre un sport plus attractif ? "La digitalisation, la gamification, la participation en groupe. Il faut qu’il soit abordable, plus simple et rapide à regarder et, surtout, plus fun", explique l’intéressé. De ce postulat, la start-up a tiré un but : "Capturer la vue la plus excitante d’un sport… celle des athlètes. Pour la course hippique, c’est la vue du jockey, durant une course en direct. Imaginez. Si vous pariez sur un cheval, vous pourrez monter sur le cheval (virtuellement, s’entend)." Et aussi un rêve : "Proposer des vidéos à 360 degrés depuis les yeux des athlètes grâce à la réalité augmentée dans le plus de sports possibles. Mais si nous ne faisons que les courses de chevaux, ce serait déjà énorme."





Le rêve est bel et bien en train de devenir réalité. Selon David Baker, Eye-Live revendique un taux de satisfaction de 99,9 %, "seules deux ou trois personnes ne furent pas excitées par l’expérience" dans tous les tests effectués. Il faut dire aussi qu’elle ne sert pas qu’aux fans, mais aussi aux commissaires de courses, "être capable de revoir la course en entier, à 360 degrés, depuis chaque point de vue, est un outil idéal pour déterminer s’il y a une faute ou non. Cela a constitué un défi pendant des siècles. Problème résolu." En bref, la technologie n’a parfois que du bon.