Plein Ecran du lundi 14 mai 2018: "Robot, lève-toi!"

L'exosquelette, ou comment le robot "augmente" les capacités de l'homme, est une idée vieille comme la science-fiction. Des exosquelettes, il en existe déjà, pour porter des charges lourdes, d'autres veulent en équiper le soldat du futur. Chez Wandercraft, on travaille à des machines qui permettraient aux handicapés de marcher, pour la première fois pour certains.





Un défi plus compliqué qu'il n'y paraît, tous les handicaps ne s'assistent pas de la même façon, et pour que l'exosquelette tienne ses promesses, il lui faudra se confronter à des situations à la fois banales et compliquées, de l'escalier à monter ou descendre, jusqu'à l'autonomie d'un robot qui ne devra jamais faire le coup de la panne à son utilisateur.