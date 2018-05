PMU : une entreprise pionnière de l’innovation

Le PMU place l'innovation et la modernité au cœur de sa stratégie pour s’adapter aux nouveaux besoins et à la demande des clients (mobilité, nouvelles expériences…). De fait, la transformation du réseau regroupant pas moins de 13 350 points de vente se poursuit parallèlement à la montée en puissance de la dématérialisation du parcours client in-situ. À l’heure actuelle, plusieurs évolutions sont en phase de lancement ou de déploiement.

Principal exemple, le pari par QR Code permet aux parieurs de préparer leurs paris en toute sérénité depuis leur smartphone via l’application MyPMU. C’est donc une nouvelle façon de consommer les paris : plus besoin de dicter ses jeux au guichet ou de les saisir sur la borne, le parieur pourra désormais préparer un panier de paris directement sur l’appli, générant un QR Code à présenter ensuite à une borne, un guichet ou un conseiller hippodrome muni d’un terminal mobile pour la validation définitive.

Pour aller encore plus loin, le PMU expérimente la validation via Bluetooth du pari préparé sur MyPMU. Le but ? Faciliter encore plus la vie des parieurs en leur permettant de jouer en toute autonomie sans même avoir à se déplacer à une borne ou un guichet. Cette nouveauté est d’ores et déjà proposée sur les hippodromes de Vincennes et ParisLongchamp.

Avec ses innovations, PMU vise également les parieurs débutants ou futurs joueurs : avec Hipigo la nouvelle façon de jouer, les néophytes n’auront plus aucune raison de trouver les paris hippiques trop compliqués. En trois clics, Hipigo aide à choisir ses chevaux en proposant une sélection des favoris. Là encore, un QR Code est généré pour faciliter la démarche. De son côté, le « bot My PMU », testé actuellement à Vincennes et ParisLongchamp, permet de découvrir les paris hippiques pas à pas. A partir de Facebook Messenger, l’utilisateur accède au « Bot My PMU ParisLongchamp » pour parier de façon simplifiée et ludique sur la prochaine course à partir de l’hippodrome de ParisLongchamp avec un Simple Gagnant ou un Quinté+ (si l’hippodrome est support de la course). Le Bot se charge d’éditer un QR Code à scanner.