VIDÉO - Les serveurs-radiateurs de Qarnot inventent le chauffage gratuit

Seul défaut du serveur-radiateur de Qarnot : il n'est pas offert à la vente au grand public. Pour simplifier le suivi et la maintenance de ses machines, le constructeur préfère servir de grands projets immobiliers, des bureaux, des logements sociaux aussi. Pour les particuliers, Qarnot a un autre modèle, qui fait lui du "minage" de crypto-monnaies, au bénéfice de l'utilisateur. Entre le cours des crypto-monnaies et le temps de calcul nécessaire à produire telle ou telle monnaie, le calcul de rentabilité est plus complique - d'autant qu'ici c'est bien l'utilisateur qui paye la consommation électrique du radiateur - mais Qarnot promet que dans l'essentiel des cas, l'opération sera bénéficiaire. Et l'utilisateur pourra afficher dans son salon le plus geek des radiateurs. Qarnot, une aventure entrepreneuriale à retrouver dans la vidéo ci-dessus.