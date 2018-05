VivaTech 2018 : Gyrolift, le fauteuil gyropode qui veut passer partout

Le nôtre est allé à Gyrolift. Une idée brillante portée par Lambert Trenoras pour améliorer le quotidien des personnes en fauteuil roulant. En France, on dénombre pas moins de huit millions de personnes à mobilité réduite qui pourraient être séduites. A première vue, il ne s’agit ni plus ni moins que d’un drôle d’engin robotisé embarqué sur un gyropode façon Segway. “Un module robotique d’assise modulable et verticalisatour stabilisé”, nous précise-t-il par la suite. Sa trouvaille, c’est d’avoir conçu un moyen de rendre le fauteuil roulant électrique moins encombrant et plus facile à manier. Car Gyrolift permet de tourner à 360° aisément, de circuler dans des espaces restreints. Idéal pour les ascenseurs notamment. De plus, il peut aussi facilement passer en position verticale (jusqu’à 70°) pour attraper des objets en hauteur, éviter les escarres... et se sortir aussi de sa position de handicap en se redressant tout simplement quand cela est encore possible. “Le système robot de Gyrolift parvient à rééquilibrer les mouvements de la personne qui veut donner une impulsion pour avancer mais ne peut pas forcément se servir de ses jambes et le fait pour elle tout en restant stable”, explique le fondateur de la startup du même nom.