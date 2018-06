TooGoodToGo : une app pour sauver des millions de repas de la poubelle

Le principe de l'application est simple : chaque jour, des commerces, qui vont de l'épicerie de quartier aux restaurants, en passant par les hôtels et même par quelques marques, déclarent dans l'application leurs invendus, et l'heure à laquelle ils seront disponibles à la vente, d'ordinaire à la fin de la journée. Prix affiché : souvent trois à quatre fois moins cher que leur prix d'origine. En échange, l'utilisateur aura peu de choix sur le contenu, et devra apporter son propre sac et parfois ses propres conteneurs alimentaires. Le paiement se fait directement dans l'application, qui touche au passage une commission sur la vente. Comme le dit Lucie Basch, le modèle est vertueux, l'idée étant que le prix permette au commerçant de couvrir ses coûts, et de décourager le gâchis.