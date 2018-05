VIDÉO - A Vivatech, visitez la station spatiale !

Il ne manque plus que l'apesanteur pour que l'expérience soit complète: après le salon du mobile de Barcelone en février, c'est à la Porte de Versailles que vient s'atterrir l'ISS, la station spatiale internationale. Alors certes, ce n'est qu'une réplique du module Destiny, mais elle est bien signée de la NASA, qui l'a créée pour permettre aux astronautes et spationautes de se repérer une fois arrivé dans l'ISS, la vraie, de se familiariser avec les commandes, les capteurs, les écrans de contrôle de la station. Surtout, plus bel avantage de la réplique sur l'originale: cette station-là, vous pouvez la visiter !