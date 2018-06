VIDÉO - Alarmes connectées, caméras sans-fil : protéger sa maison avant l'été

Avec l’explosion simultanée du wifi, des smartphones et du haut débit, on a franchement du mal à se souvenir du monde d’avant, des centrales d’alarmes dont la seule pose doublait le prix d’achat, et des contrats de télésurveillance qui à la longue coûtaient plus cher qu'un cambriolage. Tout ça, c’était avant, avant les caméras sans fil et l’analyse d’images dans le cloud.





A un mois des vacances, il serait grand temps de penser à sécuriser votre maison. Une sécurité qui commence sur le pas de la porte, avec les dernières générations de sonnettes connectées, qui embarquent une caméra, comme Ring, disponible à partir de 200 euros, qui se déclenche dès qu'une personne est à proximité et vous avertit sur votre smartphone. Les images d'intrus partagées sur Internet ont également inspiré la même société à créer une application, Neighborhoods, une sorte de "réseau social du quartier" où les gens se partagent des informations sur d'éventuels voleurs ou des personnes suspectes.