VIDÉO - Romy invente le "Nespresso" de la beauté

Un soin beauté formulé au plus près des besoins de votre peau à un instant T, et surtout un soin frais, sans conservateurs, créé à la demande pour être utilisé immédiatement, c'est l'idée de Romy, qui depuis 2010 travaille sur un système en deux parties, qui fait forcément penser aux machines à expresso à dosettes, mais en plus connecté. D'un côté une machine, de l'autre des capsules, et une application sur smartphone. Sur cette dernière, l'utilisateur (qui dans 80% des cas sera une utilisatrice) indique son besoin du moment, son état de fatigue, que l'application combinera à des données géolocalisées sur la météo ou la pollution, pour décider de la formulation du soin à créer. Insérez les capsules demandées dans la machine, et elle vous délivrera un soin en moins d'une dizaine de secondes.