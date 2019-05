VivaTech 2019 : horaires, lieux, tarifs… Toutes les infos pratiques sur le salon des nouvelles technologies

C'est bientôt reparti pour le grand rendez-vous parisien du high-tech mondial. Pour sa quatrième édition (16-18 mai), VivaTechnology -VivaTech pour les intimes- repose ses valises à la Porte de Versailles, mais dans un espace plus vaste. Le salon des nouvelles technologies made in France, organisé par les groupes Publicis et Les Echos, occupera ainsi cette année les pavillons 1 et 2.2 de Paris Expo Porte de Versailles, mais aussi le Dôme de Paris - Palais des Sports où se dérouleront les principales conférences.

De quoi accueillir bien plus que les 9.000 startups et 100.000 visiteurs de l'édition 2018. Le pavillon reste au coeur de l'événement avec le Hall of Tech (zone principale), les labs d'Open Innovation où les entreprises rencontrent les start-ups et leur proposent des opportunités de croissance ou encore les tables-rondes. Le pavillon 2.2 sera occupé par les lounges, les espaces de networking et le business center. Pour la première fois, le Dôme de Paris va, lui, recevoir la programmation des interventions des leaders de la tech mondiale.