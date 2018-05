Viva Technology revient fêter l’innovation à Paris

Le gratin du milieu high-tech s’est donné rendez-vous à Paris cette semaine pour la troisième édition du salon Viva Technology qui se tient du 24 au 26 mai à la porte de Versailles, deux jours pour les professionnels suivis du samedi ouvert au grand public. Se rêvant en CES européen, le célèbre salon de l’électronique grand public de Las Vegas, VivaTech voit encore plus grand cette année. Quelque 65.000 visiteurs s’étaient pressés l’an dernier, les organisateurs en espèrent 80.000 cette année.





Venu, fraîchement élu, en vedette l’an dernier devant les startups et les entreprises, le président Emmanuel Macron est attendu jeudi matin pour l’inauguration du salon. Et il n’est pas la seule d’affiche au programme d’un événement qui veut déjà regrouper ce que l’innovation mondiale compte de startups prometteuses et de grands groupes français engagés dans la technologie (TF1, LVMH, Engie, La Poste, RATP, PMU, Sanofi, etc.).





Le casting de VivaTech n’a fini de monter en puissance au fil des semaines. Annoncé très tôt, Satya Nadella, le patron de Microsoft sera sur la scène de Paris Expo pour parler notamment de l’implication du géant de l’informatique dans l’intelligence artificielle. Il sera suivi par d’autres dirigeants de haut vol, de Eric Schmidt (Alphabet-Google) à de Dara Khosrowshahi (Uber), en passant par Bernard Arnault (LVMH) ou encore Ginni Rometty (IBM). Et le casting du salon a connu un coup de projecteur fort la semaine passée avec l’annonce de la présence de Mark Zuckerberg, le fondateur et dirigeant de Facebook en tournée européenne – et de passage à l’Elysée le 23 mai pour rencontrer le chef de l’Etat lors du sommet Tech For Good- après les déboires de son entreprise à la suite de l’affaire Cambridge Analytica.