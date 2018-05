VivaTech 2018 : comment la réalité virtuelle s'immisce dans les entreprises

Avoir un rapide aperçu du poste pour le potentiel employé, tester d’autres aptitudes des candidats (réactivité, adaptabilité, prise en main, résistance au stress, etc.) pour les recruteurs : voici aussi les avantages qu’apportent les nouvelles technologies dans l’entreprise. Elles servent notamment à rendre la formation plus ludique tout en permettant d’anticiper des situations qui pourraient être compliquées. Après avoir déjà instauré la réalité virtuelle pour visualiser ses chantiers en amont afin d'anticiper les éventuels problèmes de conception, Bouygues Construction s'est associé à HTC Vive, inventeur du casque de réalité virtuelle du même nom, pour mettre au point une formation pour la prévention des accidents sur site et ainsi avoir des employés mieux préparés.





Les commerciaux se sentent mal formés et tardent à être efficaces ? Voici Pitchboy, une formation en réalité virtuelle d’un nouveau genre, conçue par XXII Group, une start-up spécialiste de deeptech, et l’agence JIN. Il s’agit d’une application en VR qui simule un pitch commercial devant un acheteur virtuel. Elle intègre la simulation intelligente afin de mêler cas concret, prise en compte des émotions et informations à mémoriser pour les commerciaux. Tout y est détaillé et reprend un parcours classique. Mais l’ajout de la reconnaissance vocale dans Pitchboy va permettre une conversation réelle avec relance afin de tester la réactivité du commercial. Le ton de la voix, le regard, les arguments, les mots-clés sont analysés. A l’issue de la séance, le commercial reçoit son évaluation et une note pour chaque étape. " Cet outil permet non seulement de s’immerger en situation réelle dans une négociation de vente pour se former et apprendre au plus près de la réalité, mais fournit également du feedback, de l’analyse et des corrections sur le discours commercial", expliquent les concepteurs de XXII Group.