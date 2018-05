Electriques et futuristes, les transports de demain pour déjouer les embouteillages

Mais toutes ces innovations, aussi soucieuses de l’environnement qu’elles soient, ont un coût très souvent élevé. Transition-1, une startup du Loiret, a aussi pensé à tous ceux qui ne peuvent pas s’offrir ces véhicules ultra-écolo et modernes. Son co-fondateur, Aymeric Libeau, a ainsi eu l’idée d’un réseau d’agences en périphérie des centres-villes qui seraient à même de remplacer les moteurs de petites citadines par des batteries électriques en trois heures seulement. Un changement qui aurait néanmoins un coût (5.000 euros) et ne s’adresseraient qu’aux petits conducteurs (moins de 100 km par jour et pas plus de 110 km/h). Le projet pourrait voir le jour dès l’an prochain autour d’Orléans.





Et si vous préférez concevoir vous-même votre modèle électrique modulable, notamment pour les professionnels, la société XYT, soutenue par la région Ile-de-France et située en Essonne, a une solution. Elle propose des véhicules en kit personnalisables et évolutifs pour notamment assurer la livraison sur le dernier kilomètre. Une centaine de véhicules devraient prochainement circuler sur Paris et sa région, histoire de commencer à solutionner une problématique de plus en plus… électrique !