VivaTech 2018 : "Il y a un savoir-faire français du véhicule autonome"

France, Etats-Unis, Canada, Suisse et bientôt Australie. Mais aussi le Japon, Singapour et à présent l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Tout roule pour Navya, la startup française derrière la navette autonome AutonomShuttle qui a pris ses fonctions dans plusieurs pays et teste ailleurs ses solutions.





L’entreprise, créée en 2014, entend révolutionner le transport en commun en le rendant électrique et sans chauffeur. En janvier dernier, Navya avait fait beaucoup parler d’elle en dévoilant, à l'occasion du salon CES de Las Vegas, son Autonom Cab, un robot-taxi sans volant ni pédales. Le véhicule sera sans doute la prochaine star aussi du salon VivaTech qui débute jeudi 24 mai. Pour l’occasion, les visiteurs pourront monter à bord en réservant un tour dans ce véhicule inédit ici.